Imu 2025, come funziona il ravvedimento operoso

Lo scorso giugno si è pagato l’acconto (la prima rata, sono due). Versato tramite modello F24, bollettino postale o sistema Pago PA. Quando si paga, si deve precisare la rata che si sta saldando e l’anno di riferimento. Sarà necessario riportare il codice ente del Comune dove è ubicato l’immobile. La legge ammette inoltre la possibilità di pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno mentre per gli enti non commerciali (Enc), la data corrisponde al versamento dell’acconto e della terza rata relativa al 2024. La seconda rata, o saldo, è a dicembre.