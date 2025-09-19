Migliori aziende dove lavorare, 28 sono italiane: la classifica Time

Il criterio della soddisfazione dei dipendenti è stato valutato prendendo un campione di 200mila persone sparse in tutto il mondo e tiene conto di variabili come l’atmosfera e le condizioni sul luogo di lavoro, i salari e le politiche di eguaglianza. Microsoft, la seconda migliore azienda in generale, sarebbe prima se si considerassero solo questi parametri, che poi però hanno fatto media con gli introiti e la sostenibilità. Prada nella speciale classifica che si basa solo su questo criterio è alla posizione numero 144, Generali è 238esima e Fineco Bank 241esima.

Ecco le prime 10 dunque in base alla soddisfazione dei lavoratori:

Microsoft

Alphabet

Amazon

IBM

Gruppo Volkswagen

Bosch

Airbus

Siemens

Cisco Systems

SAP.

