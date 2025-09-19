Migliori aziende dove lavorare, 28 sono italiane: la classifica Time

Introduzione
Ci sono anche 28 aziende italiane tra le mille migliori al mondo in cui lavorare secondo la terza classifica annuale del Time sul tema. La rivista ha tenuto conto di tre parametri principali per stilare la lista: le impressioni (e quindi la soddisfazione) dei dipendenti, la crescita dei ricavi e la trasparenza sul fronte della sostenibilità, elemento sempre più sentito ma spesso utilizzato più come elemento di marketing che come reale impegno verso l’ambiente. Sono state prese in considerazione soltanto le più “grandi aziende”, cioè quelle che tra il 2023 o il 2024 hanno generato un fatturato di almeno 100 milioni di dollari. Ecco quali sono le imprese che sono entrate in classifica.
Quello che devi sapere
Le 10 migliori aziende dove lavorare secondo Time Magazine
Tra le prime 10 posizioni non figurano nomi italiani. Sette su 10 (tra cui tutto il podio) sono statunitensi, le altre europee. Questa la lista e il punteggio ottenuto da ognuna, su un massimo di 100.
- Nvidia Corp (componenti hardware, Stati Uniti) – 97.62
- Microsoft (software, servizi e dispositivi tech, Stati Uniti) – 95.97
- JpMorganChase (servizi finanziari, Stati Uniti) – 95.03
- Alphabet (servizi Internet e tecnologia, Stati Uniti) – 94.63
- Amazon (logistica, Stati Uniti) – 94.16
- Meta (piattaforme social e tecnologia, Stati Uniti) – 93.33
- Gruppo Volkswagen (automotive, Germania) – 93.32
- BBVA (servizi bancari e finanziari, Spagna) – 93.13
- Airbus (aerospazio e difesa, Paesi Bassi) – 93.07
- Cigna Corporation (assicurazioni, sanità e servizi sociali, Stati Uniti) – 93.04.
Le posizioni dalla 11 alla 20
Completano la top 20 le seguenti aziende:
- DBS Bank (servizi bancari, Singapore) – 93.01
- Allianz (servizi assicurativi, Germania) – 92.89
- Ford (automotive, Stati Uniti) – 92.52
- Nike (abbigliamento, Stati Uniti) – 92.46
- Novo Nordisk (farmaceutica, Danimarca) – 92.43
- Booking Holdings (hospitality, Stati Uniti) – 92.40
- Mastercard (servizi bancari, Stati Uniti) – 92.26
- Deutsche Telecom (telecomunicazioni, Germania) – 92.22
- Schneider Electric (servizi di ingegneria, gestione energia e automazione, Francia) – 91.97
- General Motors (automotive, Stati Uniti) – 91.95.
Le 10 migliori aziende italiane dove lavorare in classifica
Per trovare la prima azienda nostrana bisogna arrivare fino alla posizione 58, dove sbuca Prada. In tutto, come detto, se ne contano 28, di cui le prime 10 sono:
- Prada (posizione 58, punteggio totale 90.07)
- Generali (posizione 86, punteggio totale 89.15)
- Fineco Bank (posizione 92, punteggio totale 88.95)
- Leonardo (posizione 126, punteggio totale 87.97)
- MAIRE (posizione 182, punteggio totale 86.89)
- Banca Mediolanum (posizione 211, punteggio totale 86.26)
- BPER Banca (posizione 213, punteggio totale 86.23)
- Ferrero (posizione 218, punteggio totale 86.11)
- Ferrari (posizione 222, punteggio totale 86.08)
- Credito Emiliano (posizione 244, punteggio totale 85.78).
Le altre aziende italiane in classifica
Le restanti 18 aziende italiane sono:
- Banco BPM (posizione 271, punteggio 85.38)
- Webuild (posizione 353, punteggio 84.21)
- CDP Cassa Depositi e Prestiti (posizione 382, punteggio 83.88)
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (posizione 409, punteggio 83.44)
- Saipem (posizione 430, punteggio 83.08)
- Banca Popolare di Sondrio (posizione 436, punteggio 82.96)
- Poste Italiane (posizione 486, punteggio 82.21)
- Amplifon (posizione 530, punteggio 81.68)
- Pirelli (posizione 568, punteggio 81.11)
- Oniverse-Calzedonia (posizione 583, punteggio 80.92)
- Giorgio Armani (posizione 651, punteggio 79.90)
- Gruppo Campari (posizione 668, punteggio 79.63)
- Prysmian (posizione 752, punteggio 78.31)
- Maipei (posizione 771, punteggio 78.05)
- Gruppo Ariston (posizione 859, punteggio 76.21)
- Marcegaglia (posizione 886, punteggio 75.40)
- Coesia S.p.A (posizione 935, punteggio 73.46)
- Alpitour World (posizione 942, punteggio 73.32)
Le migliori aziende secondo i dipendenti
Il criterio della soddisfazione dei dipendenti è stato valutato prendendo un campione di 200mila persone sparse in tutto il mondo e tiene conto di variabili come l’atmosfera e le condizioni sul luogo di lavoro, i salari e le politiche di eguaglianza. Microsoft, la seconda migliore azienda in generale, sarebbe prima se si considerassero solo questi parametri, che poi però hanno fatto media con gli introiti e la sostenibilità. Prada nella speciale classifica che si basa solo su questo criterio è alla posizione numero 144, Generali è 238esima e Fineco Bank 241esima.
Ecco le prime 10 dunque in base alla soddisfazione dei lavoratori:
- Microsoft
- Alphabet
- Amazon
- IBM
- Gruppo Volkswagen
- Bosch
- Airbus
- Siemens
- Cisco Systems
- SAP.
