Fed, attesa per la decisione di oggi: probabile taglio dei tassi

Potrebbe arrivare oggi, al termine della riunione della Fed, un taglio dei tassi d'interesse: sarebbe il primo nell'era del secondo mandato di Donald Trump, con il presidente Usa che da tempo insiste per questo intervento. Gli analisti prevedono un taglio dei tassi di un quarto di punto e attendono la conferenza stampa del presidente Jerome Powell per capire come la banca centrale americana intenderà muoversi nei prossimi mesi. Alla riunione partecipa anche la governatrice della Fed Lisa Cook, dopo che la corte d'appello ha per ora respinto il tentativo di Trump di licenziarla. C’è anche Stephen Miran, il consigliere economico del presidente appena confermato dal Senato.

Dopo mesi di pressing di Trump sulla Federal Reserve, rincarato nelle scorse ore con l'invito a tagliare i tassi d'interesse "più di quanto ha in mente" il presidente Powell, starebbero per dare il frutto desiderato: oggi la banca centrale dovrebbe cedere, con la prima riduzione del costo del denaro quest'anno dopo lunghi tentennamenti per timore degli effetti inflattivi dei dazi. Sono diversi gli economisti che oggi si aspettano dalla Fed un taglio: i più propendono per una riduzione di un quarto di punto percentuale rispetto all'attuale forbice 4,25-2,50%, dove i tassi sono inchiodati dallo scorso dicembre, una coincidenza temporale con l'inizio del Trump II dopo tagli per 100 punti base nell'intero 2024. Qualcuno azzarda un maxi-taglio da mezzo punto percentuale.

Le pressioni

I dati macroeconomici, comunque, suggeriscono prudenza. Sono tante le incognite: oggi dovrà cercare di scioglierle il presidente della Fed Powell, con le nuove previsioni su crescita, inflazione, occupati e tassi d'interesse, di fronte all'impatto dei dazi e del “big beautiful bill” di Trump che promette di far volare alle stelle il debito Usa. Ma a parlare sarà una Fed trascinata nell'agone politico, che a maggio dovrà sostituire Powell fra le pressioni della Casa Bianca e che vede la sua indipendenza già ora apertamente minacciata: Stephen Miran, fedelissimo di Trump che ha scritto il copione dei dazi per “ristrutturare il sistema commerciale globale”, ha giurato da governatore alla Fed in tempo per il taglio di oggi. Trump, vistosi bocciare dalla corte d'appello il licenziamento della governatrice sgradita Lisa Cook, sarebbe pronto a portare il caso alla Corte suprema.