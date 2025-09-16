Wsj: "Negli Usa un consorzio con Oracle avrà il controllo di TikTok"

Secondo quanto emerso sarebbe stato siglato un accordo che prevede che le attività americane dell'app siano controllate da un consorzio di investitori che include Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz. Secondo le fonti citate dal Wsj, sarà creata una nuova entità per far operare l'app in modo che sia controllata all'80% da investitori americani e per il 20% da azionisti cinesi

Novità importanti in arrivo dagli Usa per quanto riguarda TikTok. Secondo il Wall Street Journal , infatti, sarebbe stato siglato un accordo che prevede che le attività americane dell'app siano controllate da un consorzio di investitori che include Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz. Secondo le fonti citate dal Wsj, entrando nel dettaglio, verrà creata una nuova entità per far operare l'app negli Stati Uniti controllata all'80% da investitori americani e per il 20% da azionisti cinesi. La nuova società, tra l'altro, avrà un consiglio di amministrazione a prevalenza americana, con un componente del board nominato dallo stesso governo statunitense.

Agli utenti di TikTok verrà richiesto di passare all'utilizzo di una nuova app che TikTok sta sviluppando e testando , come conferma ancora il Wsj, precisando che Oracle gestirà i dati degli utenti presso le proprie strutture situate in Texas. Gli ingegneri di TikTok, in quest'ottica, stanno ricreando un set di algoritmi di raccomandazione per i contenuti dell'app servendosi della tecnologia concessa in licenza da Bytedance. L'algoritmo stesso si è rivelato il nodo più difficile legato all'accordo in quanto considerato l'asset di maggior valore.

La scelta della Casa Bianca e l'annuncio di Trump

Intanto, proprio in queste ore, è arrivata la conferma da parte della Casa Bianca dell'estensione fino al 16 dicembre per la scadenza legata alla vendita o allo stop negli Stati Uniti di TikTok stesso. La scelta, come detto, arriva mentre un accordo quadro fra Stati Uniti e Cina è stato raggiunto e dovrebbe essere completato in settimana fra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha già accennato al fatto che esiste un gruppo di grandi aziende americane che vuole acquistare la piattaforma. "Ho raggiunto un accordo con la Cina su TikTok. Venerdì parlerò con il presidente cinese Xi per confermare tutto", ha spiegato il tycoon poco prima della partenza da Washington verso il Regno Unito. "Spero sia un grande accordo per entrambi Paesi - ha aggiunto - ma è un accordo molto diverso da quelli fatti in passato". A proposito delle grandi aziende coinvolte, il presidente americano ha detto: "Le annunceremo, abbiamo un gruppo di aziende molto grandi che vogliono comprarlo".