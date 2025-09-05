TikTok, nuova app in uscita negli Usa: cosa sapere

A luglio di quest'anno TikTok ha annunciato il lancio di una nuova app riservata agli utenti degli Stati Uniti a partire dal 5 settembre 2025. Si chiamerebbe TikTok M2. La piattaforma sarà disponibile come download separato su App Store e Google Play, sotto un nuovo identificativo, per adeguarsi alle recenti normative federali in materia di sicurezza nazionale. Il sito The Information, citando voci anonime, nelle scorse settimane ha appunto parlato della possibilità che la casa madre di TikTok, ByteDance, stesse ultimando un'applicazione specifica per il mercato Usa, da rendere disponibile il 5 settembre. L'attesa è quindi agli sgoccioli.

Obbligatorio scaricare la nuova app

Il rapporto di The Information ha spiegato che gli attuali utenti di TikTok - circa 170 milioni - negli Stati Uniti dovranno scaricare la nuova app per poter continuare a utilizzare il servizio, anche se la versione globale dovrebbe rimanere funzionante fino a marzo del 2026. Ma TikTok non ha confermato l'indiscrezione. A inizio 2025 si era parlato di un possibile accordo con cui ByteDance avrebbe separato le attività statunitensi di TikTok grazie ad una nuova entità con sede nel Paese, con la maggioranza detenuta e gestita da investitori americani. L'operazione è però stata sospesa dopo il parere negativo di Pechino, arrivato in seguito agli annunci di Donald Trump sui dazi per l'importazione di prodotti cinesi.