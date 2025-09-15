TikTok negli Usa, Trump annuncia di aver raggiunto un accordo con Cina

TikTok negli Usa, Trump annuncia accordo con la Cina: "Saranno felici i nostri giovani"Mondo
Raggiunta un’intesa preliminare sul futuro di TikTok con il gigante cinese, a pochi giorni dalla scadenza di una nuova proroga che rischiava di far scattare il divieto dell’app sul mercato americano. Anche il segretario al Tesoro Bessent ha confermato l'accordo dopo mesi d'incertezza legale relativa alla legge del 2024, confermata dalla Corte Suprema, che obbligava la cinese ByteDance a vendere la piattaforma a una società statunitense o a incorrere in pesanti sanzioni
L'accordo tra Usa e TikTok è stato raggiunto. Lo ha scritto in un post su Truth il presidente americano Donald Trump. Nei colloqui a Madrid tra Stati Uniti e Cina - scrive il tycoon - "è stato raggiunto un accordo su una 'certa' azienda che i giovani nel nostro Paese volevano tanto salvare. Saranno molto contenti!". Lo stesso Trump in passato aveva tentato di bandire TikTok, ma negli ultimi anni ne ha riconosciuto l’importanza soprattutto per la comunicazione con i giovani. Già in precedenza il Segretario al Tesoro Scott Bessent aveva affermato di essere "molto vicini" a un accordo con Pechino.
Bessent: "Raggiunto principio di accordo su TikTok"
E proprio Bessent ha confermato qualche ora dopo che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un’intesa preliminare sul futuro di TikTok, a pochi giorni dalla scadenza di una nuova proroga che rischiava di far scattare il divieto dell’app sul mercato americano. L’intesa arriva dopo mesi d'incertezza legale relativa alla legge del 2024, confermata dalla Corte Suprema, che obbliga la cinese ByteDance a vendere la piattaforma a una società statunitense o a incorrere in pesanti sanzioni.
