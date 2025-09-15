TikTok negli Usa, Trump annuncia di aver raggiunto un accordo con Cina

L'accordo tra Usa e TikTok è stato raggiunto. Lo ha scritto in un post su Truth il presidente americano Donald Trump. Nei colloqui a Madrid tra Stati Uniti e Cina - scrive il tycoon - "è stato raggiunto un accordo su una 'certa' azienda che i giovani nel nostro Paese volevano tanto salvare. Saranno molto contenti!". Lo stesso Trump in passato aveva tentato di bandire TikTok, ma negli ultimi anni ne ha riconosciuto l’importanza soprattutto per la comunicazione con i giovani. Già in precedenza il Segretario al Tesoro Scott Bessent aveva affermato di essere "molto vicini" a un accordo con Pechino.