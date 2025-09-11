TikTok, Francia vuole divieto per under 15: tossico e crea dipendenza

In Francia una commissione parlamentare d'inchiesta su TikTok ha raccomandato di vietare il social media ai minori di 15 anni per contrastare la sua "trappola algoritmica" che può compromettere la salute dei giovani, secondo un rapporto pubblicato oggi. Questo perché, si legge nel documento redatto dalla commissione parigina, si tratta di "uno dei peggiori social network che attacca i nostri giovani, fuorilegge, multirecidivo e con contenuti tossici che creano dipendenza''. Tra le raccomandazioni dei parlamentari figurano anche l'istituzione di un "coprifuoco digitale" sui social media dalle 22 alle 8 per gli adolescenti dai 15 ai 18 anni, una massiccia campagna informativa sui rischi associati al loro utilizzo e l'istituzione di un "reato di negligenza digitale" per i genitori.

"Quest'azienda non si preoccupa della salute mentale dei giovani"

Dopo avere ascoltato 178 esperti, parti interessate e testimoni e aver raccolto oltre 30mila risposte nell'ambito di una consultazione cittadina, la relatrice Laure Miller (Ensemble pour la République) ha redatto un report particolarmente pesante. "Questa è un'azienda che non si preoccupa della salute mentale dei nostri giovani ", ha dichiarato la deputato a Le Monde. "All'interno di TikTok possono dire che attribuiscono molta importanza a questo aspetto, ma non stanno facendo gli sforzi che potrebbero facilmente fare", ha aggiunto. Nella sua prefazione, il presidente della commissione, Arthur Delaporte, ha aggiunto: "Il verdetto è chiaro: questa piattaforma espone consapevolmente i nostri figli, i nostri giovani, a contenuti tossici, pericolosi e che creano dipendenza".