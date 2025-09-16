Legge 104, congedo fino a 2 anni e più permessi retribuiti: le novità

Legge 104, congedo fino a 2 anni e aumentano i permessi retribuiti: le novitàEconomia
Introduzione
Dall’1 gennaio 2026 entreranno in vigore le modifiche previste dalla legge 106/2025: “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. La norma prevede un periodo di congedo non retribuito fino a 24 mesi e 10 ore in più all’anno di permesso retribuito per visite, esami, analisi e cure mediche.
Quello che devi sapere
I permessi retribuiti per le visite
Le 10 ore in più di permesso retribuito, spiega il sito specializzato Brocardi, spettano - previa prescrizione di un medico - ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato che siano:
- affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce
- affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%
Le ore aggiuntive spettano anche ai dipendenti (pubblici o privati) che abbiano un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per approfondire: Lavoro e disabilità, così in Europa il divario supera quello di genere
Il congedo fino a due anni
Per quanto riguarda il congedo fino a due anni, può essere continuativo oppure frazionato. Il lavoratore che ne usufruisce - spiega ancora Brocardi - ha diritto a conservare il posto di lavoro ma non riceve lo stipendio, e non può svolgere nessuna attività professionale. Una volta finito il periodo di assenza, si ha diritto a un accesso prioritario allo smart working. Il periodo di assenza, si legge sul sito specializzato, “non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma restando la facoltà di riscattarla ai fini pensionistici mediante versamento dei relativi contributi”. In sostanza, viene spiegato, “il congedo potrà essere utilizzato per conservare il posto di lavoro al termine del ‘periodo di comporto’, cioè l’assenza giustificata dal servizio, che va da 3 mesi ai 6 mesi per il settore privato, salvo disposizione dei CCNL più favorevole, o ammonta di solito a 18 mesi nel corso di un triennio nel pubblico, in base alla contrattazione collettiva di riferimento”.
Per approfondire: Le persone con disabilità in Ue sono meno povere. Ma sempre in difficoltà
La certificazione elettronica per il congedo
Per ottenere il congedo basterà essere in possesso di un certificato di malattia redatto da un medico di medicina generale o da uno specialista. La certificazione poi avviene attraverso le procedure del Sistema tessera sanitaria relative al certificato elettronico.
Come funziona per i lavoratori autonomi
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, spiega Brocardi, “l'esecuzione della prestazione svolta in via continuativa per il committente è sospesa, per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. In via generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di 150 giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore”.
Il “social model of disability”
“Dallo scorso 9 agosto - spiega ad Adnkronos/Labitalia l'avvocata Lilla Laperuta - è in vigore la legge 18 luglio 2025, numero 106 (GU n.171 del 25-07-2025), recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La crescente sensibilità del legislatore nei confronti dei soggetti vulnerabili discende dalla recente codificazione ad opera del D. Lgs. 62/2024 del 'social model of disability' nato nel Regno Unito intorno alla metà degli anni ’70 e recepito nella Convenzione Onu del 2006”. “Il nucleo fondante di questo modello - ricorda - risiede nel definire la disabilità non come una caratteristica intrinseca della persona (concezione propria del modello medico) legata alle rispettive limitazioni funzionali, ma piuttosto come un problema causato dagli ambienti disabilitanti, da barriere e da culture che rendono disabili. In altri termini: la disabilità non esiste di per sé ma esiste in quanto la società non è in grado di accogliere la persona che la vive”.
“Il bilanciamento fra lavoratore e datore”
“Ora - chiarisce Laperuta - sulla scorta del percorso avviato con il D.Lgs. 62/2024, che ha introdotto la nozione di 'accomodamento ragionevole' nell’ordito della legge 104 del 1992, il legislatore con la 106/2025 ha inteso istituzionalizzare una serie di misure a favore dei lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie invalidanti. Si tratta di un pacchetto di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La legge si basa sul bilanciamento tra l'interesse del datore di lavoro a mantenere la continuità dell'attività lavorativa e quello del lavoratore a conservare il posto di lavoro, anche quando, per cause oggettive, non sia in grado di svolgere la propria attività lavorativa”.
Per approfondire: Contrassegno per disabili, come richiederlo e chi ne ha diritto