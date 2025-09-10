OpenAI, arriva piattaforma lavoro basata su intelligenza artificiale

Introduzione

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro. Un esempio? Quest’anno, il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, ha fatto sapere che il 30% del codice sviluppato dall’azienda è prodotto dall’IA. E, proprio mentre le risorse per l’IA aumentavano, 9mila dipendenti dell’azienda venivano licenziati. E ancora: Shopify ha dichiarato che non verranno più assunti lavoratori per mansioni che può svolgere un algoritmo. Intanto, solo negli Usa, nel 2025, secondo Fortune, l’automazione guidata dall’IA ha causato la perdita di 10mila posti di lavoro.

In questo quadro, OpenAI, azienda di ricerca sull’Intelligenza artificiale nota per prodotti come ChatGPT, sta cercando di convertire il potenziale dell’IA in nuove opportunità di accesso al mondo del lavoro. E ha presentato due iniziative in via di sviluppo: OpenAI Jobs Platform e OpenAI Certifications, dedicate alla ricerca di un’occupazione e alla formazione. Ecco di cosa si tratta