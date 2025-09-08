Truffe, nuove false mail dell'Agenzia delle entrate: cosa sapere

Se ci sono collegamenti nel messaggio, la prima verifica da fare è se, al passaggio del mouse, il link corrisponde o meno al testo. È inoltre opportuno diffidare dei link accorciati (come quelli di tipo bit.ly) che non consentono di sapere a priori qual è l'indirizzo di destinazione. Se ci sono allegati, bisogna sempre controllare che abbiano una sola estensione (ad esempio .docx e non .docx.exe). In caso di dubbi sulla provenienza reale di un documento ricevuto per mail, l'Agenzia delle entrate consiglia di non aprirlo e di contattare il mittente per altra via (come, ad esempio, un numero di telefono o un indirizzo mail ufficiale) e chiedere conferma. A questo proposito, l'ente ricorda ai contribuenti che non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali.

