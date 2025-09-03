Emirates cerca assistenti di volo: selezioni, requisiti e benefit

L’azienda propone un pacchetto che include stipendio (esente da imposte), alloggio fornito dalla compagnia, trasporto da e per l’aeroporto, copertura medica, oltre a sconti per shopping e attività a Dubai. Sono previste anche agevolazioni sui viaggi per i dipendenti, le loro famiglie e gli amici.

Per quanto riguarda l’alloggio, è “arredato e fornito gratuitamente, comprese le utenze (acqua ed elettricità). Due/tre colleghi (dello stesso sesso) condividono un appartamento con due/tre camere da letto e ognuno ha la propria camera da letto, ma condividono la cucina e la zona giorno. In alcuni appartamenti con tre camere da letto, due persone potrebbero dover condividere un secondo bagno”, fa sapere la compagnia.