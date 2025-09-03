Emirates cerca assistenti di volo: selezioni, requisiti e benefit

Introduzione
L’obiettivo della compagnia aerea per il 2025 è di assumere 17.300 nuovi lavoratori in tutto il mondo. La sede di lavoro è a Dubai e lo stipendio base parte da circa 2.600 euro, poi ci sono i benefit. Dagli appuntamenti dei career day - anche in Italia - ai requisiti necessari, fino ai corsi da seguire e agli alloggi disponibili una volta assunti: ecco tutto quello che occorre sapere
I career day
Emirates, per reclutare i nuovi assistenti di volo, ha organizzato diversi career day anche in Italia: il 1° settembre si è tenuto quello a Milano, presso l'Hotel Cristoforo Colombo.
Gli altri in programma sono:
- il 3 settembre a Venezia al Hilton Garden Inn Venice Mestre, il 5 settembre a Cagliari presso Palazzo Doglio (Vico Logudoro),
- il 15 settembre a Roma al Grand Hotel Palace,
- il 17 settembre a Sorrento all’Hilton Sorrento Palace
- e il 28 settembre a Napoli nel Grand Hotel Oriente
Nel 2024 Emirates aveva già organizzato eventi di reclutamento in oltre 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di incrementare del 25% l’attuale numero di assistenti di volo. Attualmente l’equipaggio conta più di 24.500 membri, di cui circa 860 italiani. L’obiettivo dichiarato è inserire entro la fine dell’anno 17.300 nuove risorse, suddivise in circa 350 ruoli diversi.
I requisiti per diventare assistenti di volo
Come scrive la stessa Emirates sul suo sito, per essere presi in considerazione per lavorare nell'equipaggio di cabina i candidati devono essere:
- fluenti in inglese scritto e parlato (la conoscenza di altre lingue è un vantaggio)
- avere un naturale spirito di squadra con una personalità spiccata
- avere un’altezza di almeno 160 cm
- soddisfare i requisiti per il visto di lavoro degli Emirati Arabi Uniti
- avere almeno 21 anni
Inoltre, occorre possedere:
- almeno 1 anno di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti
- un diploma di scuola superiore
- nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l'uniforme dell'equipaggio di cabina
Come si articola il training
Emirates richiede poi “motivazione a lavorare in un contesto multiculturale, attenzione al servizio, competenze relazionali e capacità di gestire procedure di bordo e di sicurezza”. Tutti i nuovi assunti seguiranno un percorso formativo presso la sede centrale di Dubai. Il percorso formativo si articola in sette parti e va da un corso sull’emergenza e la sicurezza, fino a focus su assistenza medica e ospitalità
La retribuzione
Sempre secondo quanto si legge sul sito di Emirates, lo stipendio mensile iniziale, per il “Grado II (Classe Economica)” è composto da tre componenti: uno stipendio base fisso, una retribuzione oraria per i voli operati e un'indennità per i pasti all'estero. Lo stipendio base mensile medio dovrebbe quindi essere pari a circa 2.600 euro
Cosa offre l’azienda
L’azienda propone un pacchetto che include stipendio (esente da imposte), alloggio fornito dalla compagnia, trasporto da e per l’aeroporto, copertura medica, oltre a sconti per shopping e attività a Dubai. Sono previste anche agevolazioni sui viaggi per i dipendenti, le loro famiglie e gli amici.
Per quanto riguarda l’alloggio, è “arredato e fornito gratuitamente, comprese le utenze (acqua ed elettricità). Due/tre colleghi (dello stesso sesso) condividono un appartamento con due/tre camere da letto e ognuno ha la propria camera da letto, ma condividono la cucina e la zona giorno. In alcuni appartamenti con tre camere da letto, due persone potrebbero dover condividere un secondo bagno”, fa sapere la compagnia.
I ricavi di Emirates
Emirates ha chiuso l'ultimo anno fiscale (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025) con risultati finanziari molto buoni. I ricavi sono stati di circa 145,4 miliardi di dirham (circa 39,6 miliardi di dollari), in crescita del 6% rispetto all'anno precedente.
Lo scorso anno Emirates ha vinto nuovamente il titolo di “Miglior Compagnia Aerea del Mondo” ai prestigiosi ULTRAs 2024 Awards (tra i premi più rispettati nel settore viaggi che celebrano le compagnie leader in molteplici categorie attraverso i voti dei viaggiatori di tutto il mondo). L’azienda è stata premiata da migliaia di viaggiatori internazionali per i suoi prodotti d’eccellenza, i servizi innovativi e l’esperienza di viaggio di alto valore a prezzi competitivi.
