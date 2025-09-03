Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emirates cerca assistenti di volo: selezioni, requisiti e benefit

Economia
©Getty

Introduzione

L’obiettivo della compagnia aerea per il 2025 è di assumere 17.300 nuovi lavoratori in tutto il mondo. La sede di lavoro è a Dubai e lo stipendio base parte da circa 2.600 euro, poi ci sono i benefit. Dagli appuntamenti dei career day - anche in Italia - ai requisiti necessari, fino ai corsi da seguire e agli alloggi disponibili una volta assunti: ecco tutto quello che occorre sapere 

Quello che devi sapere

I career day

Emirates, per reclutare i nuovi assistenti di volo, ha organizzato diversi career day anche in Italia: il 1° settembre si è tenuto quello a Milano, presso l'Hotel Cristoforo Colombo.

 

Gli altri in programma sono:

  • il 3 settembre a Venezia al Hilton Garden Inn Venice Mestre, il 5 settembre a Cagliari presso Palazzo Doglio (Vico Logudoro),
  • il 15 settembre a Roma al Grand Hotel Palace,
  • il 17 settembre a Sorrento all’Hilton Sorrento Palace
  • e il 28 settembre a Napoli nel Grand Hotel Oriente

 

Nel 2024 Emirates aveva già organizzato eventi di reclutamento in oltre 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di incrementare del 25% l’attuale numero di assistenti di volo. Attualmente l’equipaggio conta più di 24.500 membri, di cui circa 860 italiani. L’obiettivo dichiarato è inserire entro la fine dell’anno 17.300 nuove risorse, suddivise in circa 350 ruoli diversi.

 

Per approfondire:

Emirates Airlines, 17.300 assunzioni entro fine anno: selezioni anche a Roma e Milano

I requisiti per diventare assistenti di volo

Come scrive la stessa Emirates sul suo sito, per essere presi in considerazione per lavorare nell'equipaggio di cabina i candidati devono essere:

  • fluenti in inglese scritto e parlato (la conoscenza di altre lingue è un vantaggio)
  • avere un naturale spirito di squadra con una personalità spiccata
  • avere un’altezza di almeno 160 cm
  • soddisfare i requisiti per il visto di lavoro degli Emirati Arabi Uniti
  • avere almeno 21 anni

 

Inoltre, occorre possedere:

  • almeno 1 anno di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti
  • un diploma di scuola superiore
  • nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l'uniforme dell'equipaggio di cabina

pubblicità

Come si articola il training

Emirates richiede poi “motivazione a lavorare in un contesto multiculturale, attenzione al servizio, competenze relazionali e capacità di gestire procedure di bordo e di sicurezza”. Tutti i nuovi assunti seguiranno un percorso formativo presso la sede centrale di Dubai. Il percorso formativo si articola in sette parti e va da un corso sull’emergenza e la sicurezza, fino a focus su assistenza medica e ospitalità

 

La retribuzione

Sempre secondo quanto si legge sul sito di Emirates, lo stipendio mensile iniziale, per il “Grado II (Classe Economica)” è composto da tre componenti: uno stipendio base fisso, una retribuzione oraria per i voli operati e un'indennità per i pasti all'estero. Lo stipendio base mensile medio dovrebbe quindi essere pari a circa 2.600 euro

pubblicità

Cosa offre l’azienda

L’azienda propone un pacchetto che include stipendio (esente da imposte), alloggio fornito dalla compagnia, trasporto da e per l’aeroporto, copertura medica, oltre a sconti per shopping e attività a Dubai. Sono previste anche agevolazioni sui viaggi per i dipendenti, le loro famiglie e gli amici.

 

Per quanto riguarda l’alloggio, è “arredato e fornito gratuitamente, comprese le utenze (acqua ed elettricità). Due/tre colleghi (dello stesso sesso) condividono un appartamento con due/tre camere da letto e ognuno ha la propria camera da letto, ma condividono la cucina e la zona giorno. In alcuni appartamenti con tre camere da letto, due persone potrebbero dover condividere un secondo bagno”, fa sapere la compagnia.

I ricavi di Emirates

Emirates ha chiuso l'ultimo anno fiscale (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025) con risultati finanziari molto buoni. I ricavi sono stati di circa 145,4 miliardi di dirham (circa 39,6 miliardi di dollari), in crescita del 6% rispetto all'anno precedente.

 

Lo scorso anno Emirates ha vinto nuovamente il titolo di “Miglior Compagnia Aerea del Mondo” ai prestigiosi ULTRAs 2024 Awards (tra i premi più rispettati nel settore viaggi che celebrano le compagnie leader in molteplici categorie attraverso i voti dei viaggiatori di tutto il mondo). L’azienda è stata premiata da migliaia di viaggiatori internazionali per i suoi prodotti d’eccellenza, i servizi innovativi e l’esperienza di viaggio di alto valore a prezzi competitivi. 

 

Per approfondire:


Compagnie aeree, quali sono state le migliori e le peggiori nel 2024? La classifica

pubblicità

Leggi anche

Economia

Emirates cerca assistenti di volo: selezioni, requisiti e benefit

Economia

Mercato immobiliare, ecco i tempi d’acquisto per una casa nelle città

Economia

Investire per i figli, quando iniziare e che soluzioni scegliere

Economia

Bonus sociale 2025, sconto su bollette luce e gas: come funziona

Economia

Recensioni turistiche online, in arrivo il Codice di condotta europeo