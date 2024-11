Emirates “Miglior Compagnia Aerea del Mondo" agli ULTRAs 2024

L’azienda è stata premiata per i suoi prodotti d’eccellenza, i servizi innovativi e l’esperienza di viaggio di alto valore a prezzi competitivi. Il mese scorso, la compagnia ha conquistato cinque premi ai Forbes Travel Guide’s Air Travel Awards, tra cui “Miglior Compagnia Internazionale,” “Miglior Programma di Ristorazione,” “Miglior Prima Classe,” “Miglior Cocktail Lounge a Bordo” (Emirates A380 Onboard Lounge) e “Miglior Lounge Internazionale (First Class Lounge al Dubai International)” ascolta articolo

Emirates ha vinto nuovamente il titolo di “Miglior Compagnia Aerea del Mondo” ai prestigiosi ULTRAs 2024 Awards (tra i premi più rispettati nel settore viaggi che celebrano le compagnie leader in molteplici categorie attraverso i voti dei viaggiatori di tutto il mondo). L’azienda è stata premiata da migliaia di viaggiatori internazionali per i suoi prodotti d’eccellenza, i servizi innovativi e l’esperienza di viaggio di alto valore a prezzi competitivi. Solo quest’anno, l’esperienza “fly better” di Emirates è stata riconosciuta con oltre 20 premi, tra cui “Miglior Compagnia Aerea al Mondo” da Telegraph Travel, che la colloca al primo posto tra 90 compagnie globali, e “Miglior Compagnia Aerea” da The Times e Sunday Times Travel Awards. Il premio è stato ritirato da Thierry Aucoc, Vicepresidente Senior di Emirates per le Operazioni Commerciali in Europa e Americhe, e da Jabr Al-Azeeby, Vicepresidente Divisionale di Emirates nel Regno Unito, durante una cerimonia che si è svolta la scorsa settimana presso il Kensington Palace a Londra.

©Getty

"Volare meglio" Sir Tim Clark, Presidente di Emirates, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti come ‘Miglior Compagnia Aerea del Mondo’ dai prestigiosi ULTRAs. I nostri investimenti in prodotti e servizi, nel nostro personale, nella formazione e nella tecnologia mirano a migliorare l’esperienza di viaggio in ogni fase, così che i nostri clienti possano davvero "volare meglio". Continueremo a lavorare sodo per alzare sempre più i nostri standard. Il nostro programma multimiliardario di riammodernamento trasformerà completamente gli interni di oltre 200 aeromobili, portando l’esperienza Emirates a nuovi livelli di eccellenza. Ringraziamo i nostri clienti e continueremo ad avanzare con determinazione per offrire il meglio del trasporto aereo internazionale.” vedi anche Airport Hotel Awards 2024, i 10 migliori hotel aeroportuali del mondo

Una compagnia pluripremiata Emirates è stata inoltre premiata come “2025 APEX World Class Airline” per il suo servizio clienti e per gli alti standard di sicurezza, sostenibilità e servizio agli ospiti a livello mondiale. Il mese scorso, la compagnia ha conquistato cinque premi ai Forbes Travel Guide’s Air Travel Awards, tra cui “Miglior Compagnia Internazionale,” “Miglior Programma di Ristorazione,” “Miglior Prima Classe,” “Miglior Cocktail Lounge a Bordo” (Emirates A380 Onboard Lounge) e “Miglior Lounge Internazionale (First Class Lounge al Dubai International)”. Il sistema di intrattenimento a bordo di Emirates è stato premiato la scorsa settimana come “Miglior Intrattenimento di Bordo” ai Business Traveller Awards 2024. Di recente, la compagnia aerea ha lanciato una nuova collaborazione con Spotify – il servizio di streaming audio in abbonamento più popolare al mondo – per offrire ai clienti un’ampia selezione di podcast e playlist in volo. vedi anche Aeroporti, ecco quali sono quelli con i gate più lontani