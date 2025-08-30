Voli low cost, offerta di Iberia su rotte nazionali e internazionali

Viaggi, Iberia lancia offerta voli low cost su rotte nazionali e internazionaliEconomia
Introduzione
Le compagnie aeree low cost stanno mutando pelle: diversi vettori hanno deciso di modificare la loro strategia con l’idea di rilanciarsi sul mercato. La ragione è chiara: tutte le società, a eccezione di Ryanair e EasyJet, mostrano segnali di difficoltà. Per questo non mancano le offerte, come ad esempio quella recentemente lanciata da Iberia. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Nuove strategie
Come rileva il Corriere della Sera, nell'ultimo anno diverse aziende del trasporto aereo che propongono voli a basso costo hanno modificato la propria strategia, dalla cancellazione di alcune tratte all'introduzione di servizi a pagamento, con lo scopo di incrementare le entrate finanziarie e provare a rilanciarsi sul mercato
Per approfondire: Vueling, sui voli della compagnia oltre 100mila animali domestici ogni anno
La quota di mercato delle low cost
Negli ultimi 6 anni l’avanzata delle low cost è aumentata fino a toccare il 13% dell’offerta globale. Stando ai dati diffusi sulla piattaforma specializzata Cirium, lo scorso anno un sedile su tre sui voli di linea era venduto da compagnie “senza fronzoli”
Per approfondire: Voli low cost, compagnie in crisi: dalle rotte a lungo raggio ai costi extra, l’analisi
L’Ad di United Airlines: “Modello low cost morto”
Dopo anni di crescita costante, tuttavia, le compagnie low cost mostrano segnali di difficoltà, ad eccezione delle “big” EasyJet e Ryanair. Un dato che secondo Scott Kirby, amministratore delegato di United Airlines, mette in discussione l’intero business. “Il modello low cost è morto. È un modello pessimo. Mi dispiace dirlo”, ha affermato durante un evento del Wall Street Journal
Aumento dei voli
Eppure, il contesto è decisamente favorevole per i viaggi: secondo quanto sottolinea l'associazione europea degli aeroporti, cioè Aci Europe, in un suo rapporto pubblicato nei giorni scorsi sul traffico aereo riferito al primo semestre del 2025, a livello globale si nota un aumento del 4,5% rispetto ai primi sei mesi del 2024, con un ritmo di crescita che è rimasto costante sia nel primo che nel secondo trimestre, rispettivamente del +4,3% e del +4,6%
La promozione
In questo contesto si inserisce la promozione recentemente inaugurata da Iberia, valida fino al 22 settembre e che include offerte su voli e pacchetti di viaggio per i prossimi mesi. La compagnia aerea ha reso disponibili biglietti aerei a partire da 21 euro a tratta per le rotte nazionali, offrendo inoltre tariffe ridotte per destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in altre località a lungo raggio. La promozione è stata aperta con una prevendita per i clienti registrati sui canali digitali di Iberia. Le offerte saranno estese al pubblico generale a partire dal primo settembre
Le rotte nazionali incluse
Per i voli nazionali, sono disponibili prezzi competitivi per diverse città spagnole, come Alicante, Granada, Pamplona e Ibiza, con tariffe a partire da 21 euro per voli di sola andata. Altre destinazioni come Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander e Valencia partono da 25 euro. Per le Isole Canarie, i prezzi iniziano da 35 euro per Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife
Le rotte europee incluse
In ambito europeo, la promozione include voli per il Portogallo, con Lisbona e Porto a partire da 25 euro. Sono presenti tariffe per altre città principali, come Venezia (da 39 euro), Parigi (da 42 euro), Roma (da 45 euro) e Londra (da 59 euro). La campagna copre anche destinazioni invernali come Innsbruck (da 59 euro) e Tromsø (da 99 euro), oltre a città africane come Algeri (da 35 euro) e Marrakech (da 41 euro)
Le offerte a lungo raggio
Per le rotte a lungo raggio, Iberia propone voli verso le sue destinazioni dirette negli Stati Uniti, con prezzi a partire da 187 euro per una tratta sola andata per New York. Le offerte si estendono anche all'America Latina, con tariffe a partire da 207 euro per Porto Rico e 236 euro per il Messico. La promozione include anche destinazioni in Asia e Medio Oriente, con voli per Doha a partire da 350 euro e per Tokyo a partire da 397 euro per una tratta
I pacchetti
Oltre ai soli voli, la compagnia ha messo a disposizione pacchetti Volo + Hotel o Volo + Noleggio Auto. Ad esempio, i viaggi a New York partono da 569 euro (volo, tre notti in hotel e bagaglio da stiva inclusi). Sono disponibili anche pacchetti per Orlando, Maiorca e Venezia. Inoltre, sono state inserite offerte per viaggi nei parchi a tema, come Disneyland Paris (da 359 euro) e Walt Disney World Florida (da 999 euro). Tutti i pacchetti includono bagaglio da stiva e la possibilità di accumulare Avios
Per approfondire: Cambiamento climatico, turbolenze in aumento: le zone più colpite sulle rotte aeree