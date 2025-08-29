Ryanair, bonus a dipendenti che bloccano il bagaglio fuori misura

La decisione di RyanAir di premiare i dipendenti che scovano bagagli a mano fuori misura ha sollevato le critiche delle associazioni per i consumatori, a partire da Assoutenti che bolla la scelta come "profondamente sbagliata nella forma e nel merito". "Nei viaggi, e in particolare nel trasporto aereo, il personale non deve essere posto in contrasto con il viaggiatore, trasformando il controllo delle regole in una sorta di caccia al passeggero", ha sottolineato il presidente Gabriele Melluso che alle compagnie aeree chiede "di abbandonare logiche divisive e puntare invece su modelli che favoriscano la cooperazione tra personale e viaggiatori, nell'interesse comune di un trasporto pubblico rispettoso dei diritti".

