Ryanair, bonus a dipendenti che bloccano il bagaglio fuori misura

Ryanair, stretta sul bagaglio a mano: bonus a dipendenti che bloccano valigie fuori misura
Come annunciato dal Ceo, Michael O’Leary, dal prossimo novembre la compagnia irlandese Ryanair si appresta a introdurre un nuovo incentivo economico per limitare il numero di violazioni sulle valigie. Il bonus, pari a 2,5 euro, varrà per ogni bagaglio non conforme alle regole intercettato dal personale prima dell’imbarco. Sul punto è polemica.
‘O Leary (Ceo Ryanair): “Via il tetto mensile di 80 euro"
L’azienda di voli low cost mira a garantire il “rispetto delle regole” attraverso un maggiore coinvolgimento del personale di terra che ha il compito di verificare i titoli di viaggio dei passeggeri al gate. Oltre all’aumento del bonus che con l’avvio della stagione invernale vedrà un incremento rispetto all’importo attuale, pari a 1,50 euro, ‘O Leary apre alla possibilità di superare anche il tetto mensile. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, ha affermato che “la compagnia aerea eliminerà anche il limite massimo ai bonus, attualmente di 80 euro al mese, per incoraggiare il personale a fermare il maggior numero possibile di bagagli non conformi”. “Dovremmo incoraggiare le persone e voglio che il nostro personale addetto all’assistenza a terra catturi chi truffa il sistema”, ha detto il Ceo.
Le penale
E se il bagaglio a mano non rispetta le dimensioni consentite? La penale al gate può arrivare fino a 70 euro e comporta la spedizione del bagaglio in stiva
Il bagaglio grande con Ryanair
I passeggeri che invece acquistano un biglietto con tariffa Regular o Flexi Plus possono portare a bordo, oltre al bagaglio piccolo, anche un bagaglio a mano, delle seguenti misure:
- Dimensioni massime: 55x40x20 cm (da riporre nella cappelliera)
- Peso massimo: 10 kg
In più, avranno a disposizione:
- Il posto prenotato (in file specifiche per la Regular, ovunque per la Flexi Plus)
- L'imbarco prioritario
- Il check-in gratuito in aeroporto (ma è possibile farlo anche tramite app o sito web)
Ceo Ryanair: "99% passeggeri rispetta le regole"
'O Leary ha poi aggiunto che la quasi la totalità dei passeggeri che viaggia con la compagnia rispetta le indicazioni sui bagagli. "Il numero di persone che pagano la tariffa per i bagagli al gate è inferiore allo 0,1% dei nostri passeggeri e si tratta comunque di 200mila passeggeri all’anno", ha rimarcato il Ceo della compagnia.
Le nuove regole sul bagaglio piccolo
A partire da luglio 2025, la compagnia ha stabilito nuove indicazioni per quanto riguarda il bagaglio a mano piccolo. Come sempre, è possibile portare gratuitamente a bordo dell'aereo una borsa o uno zaino, a patto che rispetti le seguenti misure: 40x30x25 cm. Il peso dovrà comunque essere dentro i 10 kg, così da poter essere sistemato sotto il sedile anteriore a quello del proprietario.
Con Ryanair 65 mln di passeggeri all'anno in Italia
Le novità interessano un gran numero di viaggiatori: si stima che ogni anno in Italia i passeggeri Ryanair, trasportati su 105 aeromobili basati nel Paese, siano all’incirca 65 milioni.
La proposta europea sui bagagli a mano
La decisione della compagnia low cost di Dublino arriva dopo che l’Unione europea si era già mossa per fissare nuovi standard di dimensioni per i bagagli a mano. Stando alla proposta, approvata in Commissione Trasporti al Parlamento Ue, si prevede che tutti i passeggeri che volano all’interno dell’Unione abbiano diritto a portare a bordo gratuitamente un piccolo zaino personale (40x30x15 cm, di poco inferiore a quella annunciata da Ryanair) e un altro bagaglio a mano (di 100 cm totali, per un massimo di 7 kg).
Il precedente di EasyJet
Nelle scorse settimane era emerso che anche EasyJet, secondo un’e-mail interna diffusa sui media britannici, il personale degli aeroporti inglesi guadagna 1 sterlina (1,15 euro) per ogni bagaglio troppo grande bloccato all'imbarco.
Il bagaglio piccolo con EasyJet
Così come per Ryanair, anche la compagnia EasyJet consente ai passeggeri di portare a bordo gratuitamente una borsa piccola, che deve tuttavia rispettare i seguenti requisiti:
- Dimensioni massime: 45x36x20 cm (ruote e maniglie comprese)
- Peso massimo: 15 kg
Il bagaglio a mano piccolo dovrà essere collocato sotto il sedile anteriore
Il bagaglio grande con EasyJet
Per chi viaggia invece con un bagaglio più ingombrante (zaino o trolley), della misura di 56x45x25 cm con ruote e maniglie comprese e peso massimo 15 kg, dovrà:
- Aggiungere l’opzione al momento della prenotazione
- Essere iscritto al programma easyJet Plus
- Aver prenotato un posto con più spazio per le gambe o un posto “Up Front”
Il bagaglio grande, se rispetta le dimensioni sopra riportate, potrà essere riposto nella cappelliera
Assoutenti: "Inaccettabile bonus Ryanair contro extra-bagagli"
La decisione di RyanAir di premiare i dipendenti che scovano bagagli a mano fuori misura ha sollevato le critiche delle associazioni per i consumatori, a partire da Assoutenti che bolla la scelta come "profondamente sbagliata nella forma e nel merito". "Nei viaggi, e in particolare nel trasporto aereo, il personale non deve essere posto in contrasto con il viaggiatore, trasformando il controllo delle regole in una sorta di caccia al passeggero", ha sottolineato il presidente Gabriele Melluso che alle compagnie aeree chiede "di abbandonare logiche divisive e puntare invece su modelli che favoriscano la cooperazione tra personale e viaggiatori, nell'interesse comune di un trasporto pubblico rispettoso dei diritti".
