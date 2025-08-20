Spiagge libere, Italia ultima in Europa. Record di stabilimenti

Il governo stima che solo il 33% delle coste italiane sia oggetto di concessioni. In realtà, spiega Legambiente, il dato è sottostimato: il calcolo è stato effettuato sul totale della costa italiana e non sulle sole aree balneabili e di costa bassa, includendo quindi anche i tratti di costa rocciosa, quelli non accessibili, le spiagge non appetibili per motivi oggettivi o quelle che non possono essere date in concessione perché sono presenti infrastrutture e manufatti.

