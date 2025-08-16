Pubblica amministrazione, autorizzate 9.300 assunzioni: ecco dove

"L'obiettivo del governo è migliorare la qualità dei servizi per rispondere alle domande sempre nuove di cittadini e imprese”, ha commentato il ministro Zangrillo. “Con queste nuove assunzioni – ha aggiunto – un altro obiettivo è stato raggiunto. Questo è stato possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalle manovre di bilancio che hanno reso tangibile la volontà di questo esecutivo di rivolgere un'attenzione alla Pubblica amministrazione, attenzione dimenticata da troppi governi precedenti. Ora, grazie alle risorse disponibili, si è già al lavoro per iniziare le trattative che riguarderanno i rinnovi della tornata 2025/2027”