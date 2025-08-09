Professioni sanitarie, al via le iscrizioni per 37mila posti

Sebbene il test si svolga nella stessa data in tutti gli atenei, le prove non sono uguali perché vengono erogate dalle singole università. Molti atenei adottano il test Cineca, altri quello di altre società di selezione. Tuttavia, i test sono simili e vertono sugli stessi argomenti. Il test professioni sanitarie Cineca prevede 60 quiz a cui rispondere in 100 minuti: 4 quiz di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quiz di ragionamento logico e problemi; 23 quiz di biologia; 15 quiz di chimica; 13 quiz di fisica e matematica.