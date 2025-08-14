Ferragosto, prezzo benzina in calo. Quanto costa fare il pieno

Intanto, in vista delle partenze di Ferragosto, è bene prestare attenzione anche alle condizioni meteo previste. Per venerdì 15, infatti, sono stati emessi 16 bollini rossi per le ondate di calore dal ministero della Salute sul suo sito. Delle 27 città monitorate dal dicastero per quanto riguarda le previsioni delle ondate di calore, nove si trovano in sette regioni del Nord. Sono Bologna, Bolzano, Milano e Brescia, Genova, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Al Centro le città più calde a Ferragosto sono otto, concentrate in tre regioni. Di queste, il Lazio è decisamente la più calda, con cinque bollini rossi a Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. Gli altri bollini rossi sono in Umbria, a Perugia, e in Toscana, a Firenze.

