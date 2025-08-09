Crisi spiagge, quanto costano all'estero? I prezzi degli stabilimenti in giro per l’EuropaEconomia
Mentre in Italia si discute dei prezzi dei lidi balneari, ulteriormente aumentati, all’estero i costi delle spiagge sono decisamente più bassi. Dalla Spagna alla Grecia passando per Slovenia e Albania, ecco quanto si spende.
Albania – Saranda
Negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo l’Albania e alcune delle sue località marittime più suggestive. A breve distanza dal confine greco, nella parte meridionale dell'Albania, si trova Saranda, una delle mete più ambite del Paese per la sua vita notturna e anche per le spiagge, con acque cristalline e morbida sabbia bianca. La cosa migliore è che il costo per godersi questo paradiso è incredibilmente basso. Per affittare un ombrellone e due lettini, la spesa si aggira solitamente intorno ai 7 euro, senza mai superare i 20 euro (fonte Il Messaggero)
Grecia – Mykonos e Paros
La Grecia resta una meta intramontabile per tanti: le sue isole più famose e desiderate, come Mykonos e Santorini, attirano ogni anno milioni di visitatori con il loro glamour e i panorami mozzafiato. Nonostante la notorietà e il loro indiscutibile fascino, i prezzi per l'affitto di ombrelloni e lettini si mantengono sorprendentemente accessibili: nelle spiagge più esclusive, il costo giornaliero oscilla tra i 15 e i 30 euro (fonte: Il Messaggero). Se invece si preferisce risparmiare ulteriormente, la soluzione è spostarsi verso destinazioni meno battute come ad esempio l’isola di Paros, che offre un'atmosfera più tranquilla e prezzi ancora più convenienti, a partire da circa 12 euro al giorno.
Cipro del Nord - Kyrenia e Famagosta
A differenza della più celebre e affollata Cipro del Sud, la parte settentrionale dell'isola è un vero e proprio paradiso ancora da scoprire. Spesso meno considerata a causa delle sue complesse vicende politiche, Cipro Nord offre un'esperienza di viaggio autentica e incredibilmente conveniente. I resort all-inclusive sulla spiaggia sono accessibili a partire da circa 320 euro a persona, un costo quasi impensabile in altre destinazioni del Mediterraneo. Inoltre, è possibile godere di spiagge incontaminate e quasi deserte, tra Kyrenia e Famagosta, con un clima mediterraneo soleggiato per gran parte dell'anno. Le sue acque cristalline sono perfette per nuotare o fare snorkeling, mentre i ristoranti locali delizieranno il palato con pesce freschissimo
Turchia – Antalya e Side
Da segnalare anche le cittadine della costa della Turchia, come Antalya e Side, dove si può soggiornare in resort di lusso a costi decisamente contenuti, con un valore eccezionale grazie alla formula all-inclusive. I pacchetti a cinque stelle con il "tutto compreso" partono da un prezzo base di circa 380 euro a persona, includendo bevande selezionate e l'accesso a svariati punti di ristoro. Particolarmente apprezzate le formule all-inclusive: la prenotazione, infatti, comprende ogni cosa, dal caffè turco del mattino agli spuntini notturni, passando per l'intrattenimento e i servizi della struttura
Slovenia – Pirano e Portorose
Altrettanto incantevole è la costa adriatica slovena, tra magnifici palazzi in stile veneziano e una regione vinicola a portata di mano: da scoprire in particolare le offerte per il benessere a partire da 420 euro a persona, che comprendono l'ingresso alle terme. Tra le città da segnalare, invece, ci sono Pirano, dove spicca l'incantevole architettura veneziana, e Portorose, che brilla per il luccichio dei casinò e i benefici dei suoi centri termali
Spagna – Baleari e Costa Brava
Se sui litorali italiani la spesa per una giornata trascorsa in riva al mare può spesso risultare esorbitante, in Spagna i costi registrati quest'anno si mostrano decisamente più modici e abbordabili. Nelle destinazioni più gettonate, come le celebri Isole Baleari, Ibiza (in foto), Maiorca e Minorca, la tariffa media per un ombrellone e due lettini oscilla generalmente tra i 12 e i 20 euro al giorno secondo quanto dichiara Il Messaggero. Questa forbice di costo consente di godere appieno del litorale senza sacrificare le comodità e senza dilapidare un patrimonio. Ancora più vantaggiosa, invece, è la Costa Brava, dove la spesa media per lettini e ombrelloni si attesta intorno ai 12 euro al giorno
Romania - Constanta e Mamaia
La costa rumena del Mar Nero offre stabilimenti balneari per soli 20 euro al giorno, cene raffinate ad appena 25 euro e centri benessere di alto livello a tariffe incredibilmente vantaggiose. Gli alberghi boutique in riva al mare partono da circa 280 euro a persona e solitamente nel prezzo includono anche l’utilizzo della Spa. Gli stabilimenti di Mamaia e i suoi centri termali metteranno a disposizione il loro sfarzo mentre la vicina e storica città portuale di Costanza conferirà un tocco di cultura e fascino al soggiorno in Romania.
