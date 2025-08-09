Crisi spiagge, quanto costano all'estero? I prezzi degli stabilimenti

A differenza della più celebre e affollata Cipro del Sud, la parte settentrionale dell'isola è un vero e proprio paradiso ancora da scoprire. Spesso meno considerata a causa delle sue complesse vicende politiche, Cipro Nord offre un'esperienza di viaggio autentica e incredibilmente conveniente. I resort all-inclusive sulla spiaggia sono accessibili a partire da circa 320 euro a persona, un costo quasi impensabile in altre destinazioni del Mediterraneo. Inoltre, è possibile godere di spiagge incontaminate e quasi deserte, tra Kyrenia e Famagosta, con un clima mediterraneo soleggiato per gran parte dell'anno. Le sue acque cristalline sono perfette per nuotare o fare snorkeling, mentre i ristoranti locali delizieranno il palato con pesce freschissimo