Dl Economia, via libera dalla Camera: tutte le novità sulle misure

Introduzione

L’Aula della Camera ha approvato con 160 sì, 99 no e 3 astenuti il decreto Economia. Il testo, che era già stato approvato in Senato, è ora legge. Diversi gli ambiti in cui interviene il provvedimento a partire dai dispositivi medici e payback sanitario fino al sostegno alle imprese industriali, fiscalità per il mercato dell’arte e incentivi al lavoro femminile. L’obiettivo di diverse misure è affrontare situazioni critiche in alcuni settori strategici e introdurre strumenti di accompagnamento per le transizioni economiche e sociali in corso