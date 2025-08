Viaggi in aereo, caos sui liquidi nel bagaglio a mano

La spesa per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto varia da compagnia a compagnia ma è comunque abbastanza elevata. Assoutenti segnala che, per esempio, la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva a un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia”