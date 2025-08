Rottamazione quinquies, ipotesi saldo e stralcio sui piccoli importi

In caso di approvazione dello stralcio automatico, il recupero delle cartelle non versate cambierebbe volto e virerebbe verso le somme più consistenti. Come evidenzia l'Ufficio parlamentare di bilancio, circa il 77% dei debiti pendenti con il Fisco non arriva a 1.000 euro. L'ipotesi guarda soprattutto a quei contribuenti che nel tempo hanno accumulato un debito ingente frutto di tante "micro" cartelle non pagate come, per esempio chi non ha versato il bollo auto per diversi anni.