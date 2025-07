Incentivi auto elettriche fino a 11mila euro, al via da settembre

L’importo degli incentivi previsti è pari a un massimo di 11mila euro, per i privati con Isee inferiore o pari a 30mila, oppure a un massimo di 9mila euro, per Isee compreso tra i 30 e i 40mila. Per le microimprese, è invece coperto fino al 30% del prezzo di acquisto con un massimale di 20mila euro per veicolo nuovo. Le risorse finanziarie sono complessivamente pari a circa 600 milioni.