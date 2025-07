Materie prime, verso nuove miniere in Italia: ecco dove si scaverà

Secondo uno studio condotto dal ministero di via Veneto, nel sottosuolo del nostro paese sono presenti 16 delle 34 materie prime critiche che l'Unione Europa considera fondamentali per la transizione verde e digitale. In Piemonte, per esempio, le riserve di cobalto, utilizzate in passato per la produzione di ceramiche e coloranti, oggi rappresenterebbero una materia fondamentale per le batterie. La Liguria, invece, ospiterebbeuno dei giacimenti di titanio più grandi al mondo. Passando a Toscana, Lazio e Campania, uno studio effettuato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) evidenziava come in una specifica zona ci potrebbero essere quantità di litio nei serbatoi geotermici. Sul piano che potrebbe spianare la strada dopo 40 anni alle estrazioni minerarie in Italia pesano le critiche delle associazioni ambientalistiche che denunciano un calo degli standard di protezione senza effettivi benefici

Per approfondire: Materie prime critiche, l'Europa dipende dai Paesi extra-Ue?