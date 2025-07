Dazi Trump, minaccia tariffe non incide sul carrello della spesa

Più preoccupata per i dazi è Confesercenti. Il presidente Nico Gronchi, in una nota, dice che "la nuova virata protezionistica dell'amministrazione Usa non può che destare preoccupazione, e non solo per l'industria. Pur colpendo principalmente le esportazioni, i dazi avranno ricadute significative anche sul mercato interno: il rallentamento della crescita globale e i possibili effetti che avrebbe sull'occupazione italiana rischiano infatti di riflettersi negativamente pure sui consumi. Come abbiamo calcolato con Cer, rispetto alle stime precedenti all'introduzione dei dazi, si potrebbe determinare una riduzione della spesa delle famiglie di 11,9 miliardi di euro in due anni: -2,1 miliardi nel 2025 e -9,8 miliardi nel 2026”.