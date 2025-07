Frutta e verdura di stagione, la spesa di luglio

In questo mese afoso la frutta è un vero e proprio splendore: colorata e zuccherina, è un piacere per il palato. Non mancano anche tante varietà di verdura, ottime da gustare crude e ricche di vitamine

Siamo nel pieno dell’estate, i termometri iniziano inesorabilmente a salire e in alcune città il caldo e l’afa possono diventare davvero insopportabili. Per fortuna la natura ci viene in aiuto, fornendoci tanto prodotti di stagione freschi e dissetanti, un vero e proprio toccasana per combattere gli effetti del caldo sull’organismo. La frutta di stagione nel mese di luglio offre una varietà di gusti succulenti e colori vivaci, rendendo l’estate un momento perfetto per godersi una vasta gamma di frutti freschi. Questo mese segna l’inizio di una ricca stagione per molti frutti deliziosi, che sono al massimo della loro maturazione e sapore. Nel carrello della spesa di luglio non possono mancare pesche, albicocche, mirtilli anguria, prugne, meloni e ciliegie.

Le proprietà nutritive

Le pesche sono ricche di vitamine, in particolare di vitamina C, che aiuta a sostenere il sistema immunitario e favorisce la produzione di collagene per una pelle sana. Le albicocche sono una buona fonte di vitamina A, che è fondamentale per la salute della pelle, degli occhi e del sistema immunitario e contengono anche minerali come il potassio e il ferro.