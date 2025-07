Il costo della denatalità in Italia, milioni di lavoratori in meno entro il 2040

Secondo i dati dell'Ocse, per il periodo che va dal 2023 al 2060 le stime parlano di un calo del 34% della popolazione in età lavorativa, tra i più ampi a livello internazionale. Il numero di anziani a carico per ogni persona in età lavorativa in Italia aumenterà da 0,41, cioè un anziano a carico ogni 2,4 persone in età lavorativa, a 0,76, ovvero un anziano a carico ogni 1,3 persone in età lavorativa. Nel confronto con i giovani, la Ragioneria generale dello Stato ha avvertito che nel 2080 rischiamo di avere 312 anziani ogni 100 giovani.