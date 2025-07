Ops Unicredit-Bpm, decisione Tar su Golden Power entro il 16 luglio

Il tema discusso riguarda l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per ora si è limitato a dire no comment ascolta articolo

Oggi 9 luglio si è tenuta l’udienza del Tar del Lazio sul ricorso presentato da Unicredit sulla legittimità delle prescrizioni imposte dal governo sulla base del golden power in relazione all'offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Alla conclusione, il presidente della I sezione del Tar Roberto Politi ha comunicato che il dispositivo della sentenza, o anche la motivazione, sarà pubblicato entro il 16 luglio pur non escludendo la possibilità di tempi più contenuti.

Cos'è il golden power Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per ora si è limitato a dare no comment: "Sono cose di cui non so, di cui non posso parlare". Il golden power è uno strumento normativo, previsto in alcuni ordinamenti giuridici, che permette al Governo di un Paese sovrano di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie, che ricadano nell'interesse nazionale.

Ue: "I governi non hanno veti sulla fusione delle banche" "Non abbiamo preso alcuna decisione. Non abbiamo nemmeno concluso alcuna valutazione preliminare e non è stata inviata alcuna lettera", ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue in merito all'invio della lettera di Bruxelles sulla questione dell'esercizio del golden power nei confronti di Unicredit. Se una fusione bancaria è autorizzata "sul piano prudenziale e della concorrenza, non vi è alcuna base giuridica, nel mercato unico né tantomeno nell'unione bancaria, per bloccare un'operazione sulla base di una decisione discrezionale di un governo", ha proseguito il portavoce. "I Paesi possono imporre restrizioni alle libertà fondamentali, compresa quella della libera circolazione dei capitali, solo se sono proporzionate e fondate su motivi di interesse pubblico. Restrizioni basate esclusivamente su considerazioni economiche non sono giustificabili", ha evidenziato.

Il commento di Commerzbank "Prendiamo atto del passo di Unicredit. La posizione del governo non cambia e il governo respinge il metodo non amichevole e non concordato di Unicredit". Lo ha detto una portavoce del ministero delle Finanze a Berlino, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. "Lo Stato supporta la strategia dell'indipendenza di Commerzbank, e lo ha chiarito anche a Unicredit", ha aggiunto. "Non cederà la sua partecipazione", ha concluso. "Anche questo passo non è stato concordato con Commerzbank". È quello che ha affermato l'istituto di credito tedesco, reagendo alla svolta improvvisa da parte di Unicredit, che è diventata maggiore azionista del gruppo, superando con un 20% delle quote la partecipazione statale tedesca del 12%.