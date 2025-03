Unicredit-Commerzbank, Bce verso l'ok per la fusione

Attesi entro il prossimo lunedì importanti passi avanti per la campagna in Germania della banca guidata da Orcel. Dopo l'ok di Francoforte potrà salire al 29%. Ma Merz, impiegati e sindacati dell'istituto di credito tedesco contestano l'operazione

Unicredit è pronta a ottenere nei prossimi giorni l'autorizzazione dalla Bce a detenere il 29,9% in Commerzbank. La Banca Centrale Europea, come riportato ieri da Bloomberg, dovrebbe dare la sua approvazione formale all'inizio della prossima settimana. UniCredit ha già acquisito una quota di circa il 28% della banca tedesca, soprattutto attraverso derivati e ha bisogno dell'approvazione normativa per convertirli in azioni. No comment da Bce, UniCredit e Commerzbank.