Fisco, le scadenze di luglio 2025. Il calendario completo

Per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi che hanno dimenticato la scadenza del 30 giugno, il 30 luglio scade il termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto. Sempre il 30 luglio è l’ultimo giorno per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per i forfetari