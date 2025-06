Le migliori passate di pomodoro secondo Altroconsumo. La classifica

Ai fini della valutazione, oltre ai pesticidi sono stati controllati in laboratorio anche muffe, peso netto, eventuale sale oppure acqua (che, come detto, è vietata per legge) aggiunta, impurità e, infine, la qualità del pomodoro. Oltre agli aspetti tecnici, la passata è stata sottoposta a un’attenta degustazione per valutarne il gusto e l’aderenza alle aspettative di freschezza e sapore tipiche di un buon pomodoro. È stato valutato anche il peso dei materiali e la tipologia di confezione, con particolare attenzione all’impatto ambientale (il rapporto tra contenuto e contenitore, PIR), considerando che tutte le passate sono confezionate in vetro con tappo in alluminio. Infine è stata verificata la presenza delle informazioni obbligatorie per legge, come ingredienti, data di scadenza e origine del pomodoro, e di indicazioni facoltative ma utili, come contatti del produttore e modalità di conservazione. In generale la valutazione è stata suddivisa in questa maniera:

40% prova di assaggio

40% analisi di laboratorio

10% imballaggio

10% etichetta.