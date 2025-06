Quattordicesima, simulazione degli importi per pensionati e dipendenti

Dal calcolo della quattordicesima bisogna togliere i contributi previdenziali e fiscali. Dato che non si applicano le detrazioni Irpef per lavoro dipendente e le detrazioni per familiari a carico, l’importo della mensilità aggiuntiva è inferiore allo stipendio medio nlordo mensile. Nel conteggio dei mesi non si calcolano neanche le assenze non retribuite, ingiustificate, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, l’aspettativa non retribuita, il congedo parentale, la cassa integrazione pagata direttamente dall’Inps o lo sciopero.

