Taxi, stipendi medi sotto i 18mila euro annui: la classifica per città

Le retribuzioni ingranano la marcia anche per i tassisti di Napoli e Palermo dove in un anno sono salite rispettivamente del 25,4% e del 17,8%. Ciononostante, entrambe le principali città del Sud si collocano al di sotto della media nazionale: un tassista partenopeo dichiara in media 12.791 euro, più 2.594 rispetto al 2022. Non va meglio per i colleghi palermitani, ultimi nella classifica nella città con guadagni medi fermi a 10mila euro, 894 in più al mese rispetto all’anno precedente. Sotto la media anche Torino dove gli stipendi medi annui si attestano a 13.349 euro, il 12,7% in più