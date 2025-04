Mercato immobiliare, nel 2025 cala valore immobili in Italia: i dati

Introduzione

Il mercato immobiliare in Italia, nel 2025, mostra “segnali chiari” di rallentamento. A dirlo è Idealista, che rilancia un’analisi condotta da eXp Italy. Secondo quanto emerge, da dicembre 2024 a febbraio 2025 i valori degli immobili risultano in calo in tutte le regioni italiane. Si conferma, quindi, un trend che riguarda tutto il Paese