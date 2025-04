Dichiarazione annuale Iva 2025, oggi è l’ultimo giorno per l’invio

La dichiarazione può essere presentata esclusivamente per via telematica:

direttamente dal contribuente (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline);

(utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline); da un intermediario;

tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

da società appartenenti allo stesso gruppo.

La dichiarazione si considera presentata dalla data in cui chi ha provveduto all’invio riceve, sempre per via telematica, la comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. Occhio a non confondersi, però, con il messaggio che conferma semplicemente la ricezione del file