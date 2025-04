Dazi Trump, Stellantis sospende 900 dipendenti Usa e ferma 2 fabbriche

All’indomani dall’entrata in vigore dei dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti, il colosso automobilistico Stellantis ha annunciato il licenziamento temporaneo di 900 lavoratori in cinque stabilimenti americani, dedicati alla produzione di gruppi propulsori e stampaggio. La società ha inoltre comunicato lo stop temporaneo alla produzione in due stabilimenti in Canada e Messico: quello di Windsor, in Ontario (Canada), e quello di Toluca, in Messico. La notizia, come riporta Automotive News, è stata comunicata ieri via email ai dipendenti. (DAZI USA, LE NEWS IN DIRETTA)