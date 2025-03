Incidenti stradali e malasanità, cambiano i risarcimenti: ecco come

Introduzione

Il 5 marzo 2025 sono entrate in vigore le nuove regole per la liquidazione dei danni biologici e morali (quindi non patrimoniali) causati da lesioni gravi, subite dalla persona in seguito a sinistri stradali o casi di malasanità. I nuovi parametri sono contenuti nella Tabella unica nazionale (“Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 e allegata al decreto del presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025