Costi auto 2024, italiani hanno speso oltre 4mila euro per mantenerla

Introduzione

Possedere e mantenere un'automobile è sempre più costoso. Secondo un’indagine di Federcarrozzieri relativa al 2024, a lievitare è innanzitutto il costo delle auto nuove che in un anno è passato da 28.800 a 29.300 euro, in crescita dell’1,7%. L’incremento risulta ancora più evidente se confrontato con i 21.000 euro del 2019, l’anno precedente alla pandemia e ad eventi quali la crisi energetica e la guerra in Ucraina che hanno fatto sentire i loro effetti negativi sull'intero settore automotive.