Carnevale, prezzi in aumento: fino a 60 euro al kg per le chiacchiere

Introduzione

L’associazione Altroconsumo ha realizzato un’indagine fra i consumatori per capire l’andamento dei costi di alcuni dolci tipici del Carnevale. In media per un chilo di chiacchiere si spendono 28 euro, il 5% in più rispetto allo scorso anno. In alcune pasticcerie, però, si arriva a sborsare anche 60 euro. I tortelli rincarano del 7% e arrivano a 30 euro al chilo. Più risparmio, in generale, nei supermercati.

I consumatori intervistati hanno detto che spenderanno fra i 16 e i 20 euro al chilo per i dolci tipici di questa festività. La metà prevede una spesa compresa fra i 10 e i 30 euro, mentre più del 40% prevede di spendere meno di 10 euro al chilo. Il 9% spenderà una cifra superiore ai 30 euro.