Taglio Irpef, si cercano risorse: concordato o ipotesi rottamazione

Introduzione

Tra gli obiettivi del governo Meloni per la Manovra c’era quello di tagliare l’Irpef per la classe media: l’idea era di ridurre la seconda aliquota dell’imposta sui redditi, facendola scendere dal 35 al 33 per cento. Alla fine, però, a causa della mancanza di risorse questo progetto è stato accantonato. Almeno per ora. Non è escluso, infatti, che il taglio del secondo scaglione torni tra le priorità dell’esecutivo. A patto che si trovino i soldi per coprirlo. Un’iniezione di risorse potrebbe arrivare dalla sanatoria del concordato biennale preventivo delle Partite Iva. Ma c’è anche l’ipotesi di una nuova rottamazione delle cartelle. Ecco cosa sappiamo