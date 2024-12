Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, la proposta della Lega

La Lega insiste e rilancia sul tema della rottamazione quinquies. Il partito di Matteo Salvini, infatti, ha deciso di rilanciare una proposta di legge con l'obiettivo di avviarne l'iter nel mese di gennaio, proprio mentre la manovra entra nel vivo dei lavori in commissione alla Camera e sebbene si prospetti uno slittamento dei tempi, con l'arrivo in Aula destinato a scavallare oltre la metà di dicembre. Nella giornata di ieri, 4 dicembre, il dl fisco ha incassato la fiducia a Montecitorio (con 192 voti a favore, 112 contrari e 3 astenuti), con la legge di bilancio che adesso passerà sul tavolo della commissione di Montecitorio, per una prima illustrazione degli emendamenti. Inizia intanto a prendere forma il pacchetto di emendamenti dei relatori e del governo. Si parla di una ventina di proposte dei ministeri.

L’idea della Lega

La Lega, in tutto ciò, nonostante la chiusura arrivata pochi giorni fa dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, non ha voluto rinunciare a riproporre una nuova formula per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Recuperando in una proposta di legge l'emendamento alla manovra finito tra i cosiddetti “inammissibili”. "Abbiamo avuto un'interlocuzione col governo, per adesso il Mef vuole attendere l'esito del concordato. A gennaio, quando avremo i dati, noi vogliamo rilanciare il tema", ha sottolineato il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. La proposta, che "supera le criticità delle passate rottamazioni", prevede 12 rate annuali spalmate su 10 anni, quindi 120 rate tutte uguali attraverso le quali si paga solo il capitale senza gli interessi e le sanzioni. La Lega, tra l’altro, qualora l'iter del provvedimento risultasse eccessivamente complesso, potrebbe aggirare l’ostacolo il decreto Milleproroghe, atteso sul tavolo del prossimo cdm nella giornata di lunedì prossimo.

Le altre proposte

Tra le altre proposte, in generale, sono state avanzate quelle legate alle risorse per il fondo automotive, oltre ad un emendamento per la privatizzazione dell'acqua pubblica. Si parla, poi, anche di un intervento sul payback sanitario e di una proroga delle concessioni delle reti 5g ed elettriche. Intanto, le opposizioni stanno capendo come concentrare le forze per una proposta comune sulla loro porzione di “tesoretto” parlamentare, pari a circa 50 milioni. I temi sul tavolo vanno dallo psicologo scolastico alla stabilizzazione dei ricercatori, fino all'estensione del congedo di paternità.