Cartelle, più rate per pagare debiti anche senza documentare la crisi

Introduzione

La riforma della riscossione prevede che, in determinati casi e per determinati importi, per il debitore in difficoltà economica sia possibile usufruire di maggiori rate per pagare le cartelle fiscali. Ora è arrivato il decreto attuativo che stabilisce i criteri in base ai quali sussiste lo stato di difficoltà del debitore e indica anche il numero massimo di rate concedibili. Per accedere alla dilazione non sarà indispensabile dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria. Ecco cosa sappiamo