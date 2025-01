Introduzione

Il percorso dell’Unione europea verso la transizione energetica inizia a prendere sempre più forma. Da oggi, 1°gennaio 2025, entra in vigore il divieto per gli Stati membri di agevolare l’acquisto e l’installazione di caldaie a gas metano (o comunque da altri combustili fossili). È uno dei tasselli principali della roadmap tracciata dalla Direttiva UE 2024/1275, più conosciuta come Direttiva Case Green