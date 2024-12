Superbonus e bonus edilizi in scadenza, le novità dal 2025

Introduzione

La prossima Legge di Bilancio modificherà il quadro normativo attuale in materia di bonus edilizi. Nello specifico si prevede un taglio per tutte le detrazioni, che dovrebbe essere articolato così: nel 2025 il 50% per le prime abitazioni e il 36% per le altre; dal 2026 36% (prime abitazioni) e 30% per le altre. Sempre per il prossimo anno si punta a mantenere ancora attivi il bonus mobili e il bonus barriere architettoniche. Va sottolineato però che ancora non ci sono informazioni certe perché la Manovra deve ancora chiudersi.