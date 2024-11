Tutti i bonus di dicembre 2024 per lavoratori e pensionati

Introduzione

Il bonus Natale fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, la tredicesima e la quattordicesima e un importo aggiuntivo di 155 euro per gli anziani con reddito annuale basso. Sono gli extra sugli assegni che il mese di dicembre porterà nel conto in banca di milioni di italiani, per dare una spinta ai consumi natalizi o per aiutarli a sistemare conti rimasti aperti durante l’anno.