Tfr, in azienda o in un fondo pensione? Cosa cambia

Introduzione

Tra gli emendamenti riammessi alla Legge di Bilancio ci sono anche quelli, di Lega e Fratelli d’Italia, che puntano al rafforzamento dei fondi pensione. Le due forze di governo propongono l'apertura di un nuovo semestre per la scelta da parte del lavoratore dipendente di spostare il Tfr - trattamento di fine rapporto - dall'azienda alla previdenza complementare, con la regola del silenzio-assenso.

In pratica, in assenza di un'indicazione da parte del lavoratore, passati i 6 mesi, il datore di lavoro dovrebbe dunque trasferire il Tfr ai fondi pensione. Anche l'emendamento di Noi Moderati sullo stesso tema è stato riammesso: gli interventi previsti sono "coerenti rispetto alle misure in materia di previdenza complementare" contenute in Manovra. Ma come funzionerebbe la novità, se venisse definitivamente approvata? E quale sarebbe l’obiettivo del governo?