Manovra, sale esborso per banche e assicurazioni: fino a 5 miliardi

Introduzione

Era stato anticipato, ora è realtà: il conto in Manovra per il comparto finanziario è salato. Si tratta di 4 miliardi dalle banche e 1 dalle assicurazioni. Va però subito precisato che, come già emerso, non si tratta di tasse, ma del posticipo di deduzioni fiscali per il 2025 e il 2026 che verranno recuperate poi in maniera scaglionata fino al 2030. C’è inoltre un anticipo dell'imposta di bollo da parte delle assicurazioni. Ecco di cosa si tratta