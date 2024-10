Manovra, da banche e assicurazioni anticipo da 3,5 miliardi

Quanto sarà esattamente il contributo che le banche daranno alla Patria non è ancora chiaro. Abbiamo numerosi indizi ma non una cifra scolpita sulla pietra. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato di due miliardi e mezzo e possiamo partire da qui per capire a quale sacrificio – così l’ha definito il numero del Tesoro – sono chiamati gli istituti di credito.

Un prestito senza interessi

Tecnicamente non si tratta di una tassa ma di un anticipo di balzelli che gli Istituti avrebbero comunque pagato in futuro. Le banche, quindi, recupereranno nel tempo quanto dato alle casse dello Stato, che utilizzerà questi denari per finanziare una parte della manovra. I soldi saranno versati l’anno prossimo e torneranno nei caveau degli Istituti in quelli successivi, in quello che somiglia a un prestito senza interessi all’Erario.