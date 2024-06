Manovra, dal taglio del cuneo al bonus mamme: le misure a rischio

Servono più di 18 miliardi per confermare nel 2025 una serie di aiuti. Se non si troveranno la busta paga di milioni di dipendenti diventerà più leggera, non ci sarà il taglio dell'Irpef deciso l'anno scorso e nemmeno lo sgravio per le mamme lavoratrici con due figli o quello per la spesa per le famiglie in difficoltà. Un'impresa complicata per il governo, che non potrà ricorrere al deficit come in passato