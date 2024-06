Introduzione

Sale di circa 40 euro rispetto allo scorso anno l'importo della carta destinata ai nuclei familiari con reddito Isee che non supera i 15mila euro, utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblico e carburanti. La distribuzione, tramite Poste Italiane, prenderà il via dal mese di settembre, come specifica il decreto interministeriale di riferimento. Ecco tutto quello che c'è da sapere